Союзное государство
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ВЕРИФИКАЦИЮ СТАТУСА «ТОВАР СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
14:31 16.04.2026
Правительство определило орган, уполномоченный на верификацию статуса «товар Союзного государства». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.
Документ принят в целях реализации пункта 4 постановления Совета Министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года №4 "О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства".
Постановлением предусмотрено определение Государственного комитета по стандартизации органом, уполномоченным на верификацию статуса "товар Союзного государства" на территории Республики Беларуси.
Госстандарт будет осуществлять проверку полноты и достоверности представленных заявителями (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Республики Беларусь и осуществляющими деятельность в сфере промышленности) сведений о производимой ими промышленной продукции, претендующей на получение статуса "товар Союзного государства" и попадание в соответствующий реестр ("Реестр промышленной продукции со статусом "товар Союзного государства").
