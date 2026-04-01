Союзное государство


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ВЕРИФИКАЦИЮ СТАТУСА «ТОВАР СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»


14:31 16.04.2026

Правительство определило орган, уполномоченный на верификацию статуса «товар Союзного государства». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.

Документ принят в целях реализации пункта 4 постановления Совета Министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года №4 "О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства".

Постановлением предусмотрено определение Государственного комитета по стандартизации органом, уполномоченным на верификацию статуса "товар Союзного государства" на территории Республики Беларуси.

Госстандарт будет осуществлять проверку полноты и достоверности представленных заявителями (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Республики Беларусь и осуществляющими деятельность в сфере промышленности) сведений о производимой ими промышленной продукции, претендующей на получение статуса "товар Союзного государства" и попадание в соответствующий реестр ("Реестр промышленной продукции со статусом "товар Союзного государства").
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3700
USD 2.8440 2.8500
RUB 3.7300 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1830
EUR/RUB 90.2500 90.0000
USD/RUB 76.2500 76.8800
подробнее
