Беларусь и Россия намерены совместно продвигать туристические маршруты военно-патриотической направленности. Соответствующие соглашения были подписаны на полях международного форума Travel Hub «Содружество» в Минске, передает корреспондент Soyuz.by.

Документы заключены между Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ и белорусскими структурами: Республиканским союзом туристической индустрии, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, мемориальным комплексом «Хатынь», Могилевским областным краеведческим музеем, а также Гомельским областным музеем военной славы. Соглашения направлены на сохранение исторической памяти, развитие патриотического туризма и укрепление гуманитарных связей.

Церемония подписания состоялась по итогам круглого стола «Патриотический туризм и сотрудничество государств СНГ в сохранении памяти и воспитании будущих поколений».

Как пояснил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, и в Беларуси, и в России уже созданы тематические маршруты, включающие мемориальные комплексы, военные музеи и места памяти. По его словам, сегодня необходимы инструменты для их масштабирования на всё пространство Союзного государства. За последние 15 лет проделана большая работа по формированию таких продуктов с привязкой к разным регионам России, и теперь важно интегрировать их в программы патриотического воспитания молодёжи, объединив усилия по продвижению.