Союзное государство


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗВИТИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА


10:28 08.04.2026

Беларусь и Россия намерены совместно продвигать туристические маршруты военно-патриотической направленности. Соответствующие соглашения были подписаны на полях международного форума Travel Hub «Содружество» в Минске, передает корреспондент Soyuz.by.

Документы заключены между Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ и белорусскими структурами: Республиканским союзом туристической индустрии, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, мемориальным комплексом «Хатынь», Могилевским областным краеведческим музеем, а также Гомельским областным музеем военной славы. Соглашения направлены на сохранение исторической памяти, развитие патриотического туризма и укрепление гуманитарных связей.

Церемония подписания состоялась по итогам круглого стола «Патриотический туризм и сотрудничество государств СНГ в сохранении памяти и воспитании будущих поколений».

Как пояснил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, и в Беларуси, и в России уже созданы тематические маршруты, включающие мемориальные комплексы, военные музеи и места памяти. По его словам, сегодня необходимы инструменты для их масштабирования на всё пространство Союзного государства. За последние 15 лет проделана большая работа по формированию таких продуктов с привязкой к разным регионам России, и теперь важно интегрировать их в программы патриотического воспитания молодёжи, объединив усилия по продвижению.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
подробнее
