ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ОБЪЕМ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ


12:37 24.03.2026

Бюджет Союзного государства сегодня выступает ключевым финансовым инструментом, который позволяет трансформировать общие стратегии Беларуси и России в практические результаты. Основу этого фонда составляют ежегодные взносы стран-участниц, доходы от управления союзным имуществом и средства от оказания платных услуг государственными учреждениями объединения.

Как сообщает Telegram-канал Минфина, за последние 25 лет объем союзной казны увеличился в 3,4 раза, достигнув в 2025 году отметки в 7,6 млрд российских рублей. Всего за четверть века на решение значимых для двух стран вопросов было направлено порядка 127,8 млрд рублей, что позволило успешно реализовать около 80 совместных программ.

Положительная динамика сохранится и в ближайшем будущем: на 2026 год бюджет утвержден в размере 8,1 млрд российских рублей. Почти 43% этих средств пойдет на финансирование шести приоритетных направлений, включая три высокотехнологичных проекта и три программы в сфере военно-технического сотрудничества.

При этом бюджет Союза не подменяет собой национальные финансовые системы, а эффективно дополняет их. Такая архитектура позволяет концентрировать общие ресурсы на самых важных векторах интеграции, обеспечивая технологический и оборонный суверенитет двух государств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4208 -0.0436
USD 2.9765 -0.0323
RUB 3.6250 +0.0221
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте