Бюджет Союзного государства сегодня выступает ключевым финансовым инструментом, который позволяет трансформировать общие стратегии Беларуси и России в практические результаты. Основу этого фонда составляют ежегодные взносы стран-участниц, доходы от управления союзным имуществом и средства от оказания платных услуг государственными учреждениями объединения.

Как сообщает Telegram-канал Минфина, за последние 25 лет объем союзной казны увеличился в 3,4 раза, достигнув в 2025 году отметки в 7,6 млрд российских рублей. Всего за четверть века на решение значимых для двух стран вопросов было направлено порядка 127,8 млрд рублей, что позволило успешно реализовать около 80 совместных программ.

Положительная динамика сохранится и в ближайшем будущем: на 2026 год бюджет утвержден в размере 8,1 млрд российских рублей. Почти 43% этих средств пойдет на финансирование шести приоритетных направлений, включая три высокотехнологичных проекта и три программы в сфере военно-технического сотрудничества.

При этом бюджет Союза не подменяет собой национальные финансовые системы, а эффективно дополняет их. Такая архитектура позволяет концентрировать общие ресурсы на самых важных векторах интеграции, обеспечивая технологический и оборонный суверенитет двух государств.