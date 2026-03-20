ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ДОГОВОРИЛИСЬ УСКОРИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ТОРГОВЫХ ПРОЕКТОВ


10:27 23.03.2026

Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся вечером 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В ходе разговора глав государств в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Особый акцент был сделан на необходимость скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Президенты также обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки, ситуацию в регионе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4600 3.4690
USD 2.9950 3.0080
RUB 3.6050 3.6145
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1570
EUR/RUB 95.6000 96.4000
USD/RUB 82.6000 83.4000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте