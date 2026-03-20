|23.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Союзное государство
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ДОГОВОРИЛИСЬ УСКОРИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ТОРГОВЫХ ПРОЕКТОВ
10:27 23.03.2026
Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся вечером 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В ходе разговора глав государств в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Особый акцент был сделан на необходимость скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Президенты также обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки, ситуацию в регионе.
