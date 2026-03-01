Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак в ходе встречи с губернатором Мурманской области подтвердил намерение республики укреплять сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. По его словам, наращивание экспорта качественных белорусских товаров в российский регион остается неизменным приоритетом для Минска, сообщает Telegram-канал Правительства.

Особый акцент планируется сделать на расширении линейки молочной и мясной продукции, включая товары с длительными сроками хранения. Анатолий Сивак подчеркнул, что белорусские продукты уже стали привычными для российских потребителей благодаря высоким стандартам качества, и страна обладает всеми необходимыми мощностями для удовлетворения растущего спроса северного региона.

В качестве ответного шага белорусская сторона выразила заинтересованность в организации встречных поставок мурманских морепродуктов и рыбной продукции на внутренний рынок республики. Помимо продовольственного сектора, стороны намерены развивать взаимодействие в гуманитарной сфере, включая прямые контакты по линии науки, образования, спорта и туризма.