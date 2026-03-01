|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Союзное государство
СИВАК: БЕЛАРУСЬ ГОТОВА НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
14:11 02.03.2026
Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак в ходе встречи с губернатором Мурманской области подтвердил намерение республики укреплять сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. По его словам, наращивание экспорта качественных белорусских товаров в российский регион остается неизменным приоритетом для Минска, сообщает Telegram-канал Правительства.
Особый акцент планируется сделать на расширении линейки молочной и мясной продукции, включая товары с длительными сроками хранения. Анатолий Сивак подчеркнул, что белорусские продукты уже стали привычными для российских потребителей благодаря высоким стандартам качества, и страна обладает всеми необходимыми мощностями для удовлетворения растущего спроса северного региона.
В качестве ответного шага белорусская сторона выразила заинтересованность в организации встречных поставок мурманских морепродуктов и рыбной продукции на внутренний рынок республики. Помимо продовольственного сектора, стороны намерены развивать взаимодействие в гуманитарной сфере, включая прямые контакты по линии науки, образования, спорта и туризма.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2026
Курсы в банках
на 02.03.2026
Конвертация в банках
на 02.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте