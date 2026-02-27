Вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества стали ключевой темой встречи Александра Лукашенко с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения выходят на новый уровень: от простой торговли к полноценной производственной кооперации.

«Мы готовы строить отношения не только на основании поставок нашей продукции в ваш край. Мы готовы создавать совместные предприятия, чтобы получать выгоду всем нам», — заявил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что всегда отдает предпочтение продукции собственного производства, а не импортным товарам. «Импортное может быть где-то уровнем выше, но это чужое. Если вдруг что-то, это надо за тридевять земель искать, и не все так просто. А здесь, у себя... Беларусь для России не чужая. Это свое. В любой момент мы можем поставить любую деталь, которая вышла из строя в нашей технике, можем поставить нужное количество продовольствия, продуктов питания, одежды, если это нужно будет для вас. Хотя вы успешно, я знаю, решаете любые проблемы. Вы знаете, чем богата Беларусь, чем она может помочь регионам России. Прежде всего таким близким нам регионам, как Ленинградская область, Питер, и, естественно, Мурманск", - сказал он.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на появление такого статуса, как "товар Союзного государства".

«Этот знак присваивается продукции, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из Беларуси и России. В этом направлении надо двигаться и не создавать дополнительных барьеров", - подчеркнул Глава государства.