Доля расчетов в национальных валютах в общем товарообороте с Россией в 2025 году превысила 96%. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Роман Головченко в ходе сегодняшнего доклада в Парламенте. Выступление главы регулятора было посвящено результатам деятельности банковской сферы в 2025 году и стратегическим задачам на 2026 год, сообщает Telegram-канал Нацбанка.

«Иностранная валюта в принципе не играет никакой роли в обеспечении товарооборота между Беларусью и Россией, что является большим достижением Союзного государства», - подчеркнул глава Нацбанка