|27.02.2026
Союзное государство
ГОЛОВЧЕНКО: ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ ПРЕВЫСИЛА 96%
16:58 27.02.2026
Доля расчетов в национальных валютах в общем товарообороте с Россией в 2025 году превысила 96%. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Роман Головченко в ходе сегодняшнего доклада в Парламенте. Выступление главы регулятора было посвящено результатам деятельности банковской сферы в 2025 году и стратегическим задачам на 2026 год, сообщает Telegram-канал Нацбанка.
«Иностранная валюта в принципе не играет никакой роли в обеспечении товарооборота между Беларусью и Россией, что является большим достижением Союзного государства», - подчеркнул глава Нацбанка
