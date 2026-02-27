ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


ГОЛОВЧЕНКО: ДОЛЯ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ ПРЕВЫСИЛА 96%


16:58 27.02.2026

Доля расчетов в национальных валютах в общем товарообороте с Россией в 2025 году превысила 96%. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Роман Головченко в ходе сегодняшнего доклада в Парламенте. Выступление главы регулятора было посвящено результатам деятельности банковской сферы в 2025 году и стратегическим задачам на 2026 год, сообщает Telegram-канал Нацбанка.

«Иностранная валюта в принципе не играет никакой роли в обеспечении товарооборота между Беларусью и Россией, что является большим достижением Союзного государства», - подчеркнул глава Нацбанка
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2026
валюта курс
EUR 3.3659
USD 2.8536
RUB 3.7489
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3750 +0.0094
USD 2.8536 +0.0013
RUB 3.7489 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3740
USD 2.8420 2.8490
RUB 3.7410 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 90.1000 90.3700
USD/RUB 75.8000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте