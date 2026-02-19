|О компании
|20.02.2026
Союзное государство
СОЮЗНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ РАССМОТРЯТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
11:34 20.02.2026
Заседание Комиссии Парламентского собрания по промышленности и торговле пройдет 24 февраля 2026 года в Москве.
Как сообщает пресс-служба собрания, основное внимание парламентарии уделят контролю за исполнением Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 29 января 2024 г. № 2 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы». Ключевыми темами станут развитие кооперации в авиастроении, а также реализация научно-технических программ, направленных на создание импортозамещающей продукции и производств.
Также депутатам будет представлена информация о реализации программ Союзного государства «Разработка интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения» («Интелавто») и «Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства» («Комплекс-СГ»).
Кроме того, в рамках заседания планируется обсудить деятельность по выполнению Плана стандартизации Союзного государства в области детского питания на 2025–2028 годы.
К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также государственных корпораций и предприятий различных отраслей.
