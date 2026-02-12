Союзное государство

ТУРЧИН И МУШУСТИН ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ СГ

08:49 13.02.2026 Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Правительства. Обсуждены вопросы белорусско-российского взаимодействия и ход реализации совместных экономических проектов, представляющих взаимный интерес Особое внимание было уделено укреплению интеграции в Союзном государстве в развитие решений, принятых на состоявшемся 2 февраля 2026 г. в Москве заседании Совета Министров Союзного государства