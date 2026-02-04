Союзное государство

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

10:23 05.02.2026 Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком. Как сообщает пресс-служба белорусского Правительства, стороны обсудили процесс интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства, перспективы торгово-экономического взаимодействия, сотрудничество в нефтегазовой и энергетической сферах.