|05.02.2026
Союзное государство
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ
10:23 05.02.2026
Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.
Как сообщает пресс-служба белорусского Правительства, стороны обсудили процесс интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства, перспективы торгово-экономического взаимодействия, сотрудничество в нефтегазовой и энергетической сферах.
