ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


ПРОМКООПЕРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И ТРЕНД НА КАЧЕСТВО. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ О ПОТЕНЦИАЛЕ РОСТА СГ


09:51 03.02.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Москве на заседании Совета Министров Союзного государства назвал направления, в которых он видит потенциал для экономического роста, сообщает пресс-служба Правительства.

"Первое - промышленная кооперация и совместная реализация инновационных проектов, что обеспечит добавленную стоимость, загрузку производственных мощностей, экономическую отдачу вложенных средств, возможность инвестировать в новые проекты, а также импортонезависимость и технологический суверенитет. Конечная цель - национальная безопасность и рост благосостояния народа", - сказал Александр Турчин.

Он сообщил, что в развитие данного направления сегодня на заседании рассматриваются два взаимосвязанных стратегически важных документа - о признании продукции предприятий двух стран товаром Союзного государства и о создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.

"Их ключевая задача - защита союзного рынка, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. В современных условиях агрессивной конкуренции именно тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Наш Президент огромное внимание уделяет качеству: у нас пятилетка качества, возрожден Государственный знак качества. Очень надеемся, что принимаемые документы позволят выйти на новый кооперационный уровень в рамках союза, выстроить конструктивную работу на общем рынке и исключить создание дублирующих и избыточных производств", - отметил Премьер-министр.

"Второе направление для дальнейшего экономического роста нашей интеграции - реализация намеченных задач по цифровой трансформации. Она способствует выравниванию институциональных условий по взаимодействию субъектов хозяйствования, инвесторов и государства. В связи с этим принципиально важно максимально ускориться и завершить реализацию мероприятий по признанию электронной цифровой подписи в электронном документе при трансграничном информационном взаимодействии", - подчеркнул Премьер-министр.

"Третье - развитие малого и среднего бизнеса. Это направление очень плотно взаимосвязано с предыдущим. В Республике Беларусь продолжается работа по созданию информационной системы, цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе создания в нее будут поступательно интегрироваться цифровые сервисы и базы данных цифровой платформы МСП РФ (речь о государственной цифровой платформе поддержки малого и среднего предпринимательства в России. - Прим.)", - добавил Александр Турчин.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3940
USD 2.8600 2.8660
RUB 3.7250 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1860
EUR/RUB 90.7500 91.1000
USD/RUB 76.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте