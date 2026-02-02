|О компании
|03.02.2026
Союзное государство
ПРОМКООПЕРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И ТРЕНД НА КАЧЕСТВО. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ О ПОТЕНЦИАЛЕ РОСТА СГ
09:51 03.02.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Москве на заседании Совета Министров Союзного государства назвал направления, в которых он видит потенциал для экономического роста, сообщает пресс-служба Правительства.
"Первое - промышленная кооперация и совместная реализация инновационных проектов, что обеспечит добавленную стоимость, загрузку производственных мощностей, экономическую отдачу вложенных средств, возможность инвестировать в новые проекты, а также импортонезависимость и технологический суверенитет. Конечная цель - национальная безопасность и рост благосостояния народа", - сказал Александр Турчин.
Он сообщил, что в развитие данного направления сегодня на заседании рассматриваются два взаимосвязанных стратегически важных документа - о признании продукции предприятий двух стран товаром Союзного государства и о создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.
"Их ключевая задача - защита союзного рынка, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. В современных условиях агрессивной конкуренции именно тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Наш Президент огромное внимание уделяет качеству: у нас пятилетка качества, возрожден Государственный знак качества. Очень надеемся, что принимаемые документы позволят выйти на новый кооперационный уровень в рамках союза, выстроить конструктивную работу на общем рынке и исключить создание дублирующих и избыточных производств", - отметил Премьер-министр.
"Второе направление для дальнейшего экономического роста нашей интеграции - реализация намеченных задач по цифровой трансформации. Она способствует выравниванию институциональных условий по взаимодействию субъектов хозяйствования, инвесторов и государства. В связи с этим принципиально важно максимально ускориться и завершить реализацию мероприятий по признанию электронной цифровой подписи в электронном документе при трансграничном информационном взаимодействии", - подчеркнул Премьер-министр.
"Третье - развитие малого и среднего бизнеса. Это направление очень плотно взаимосвязано с предыдущим. В Республике Беларусь продолжается работа по созданию информационной системы, цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе создания в нее будут поступательно интегрироваться цифровые сервисы и базы данных цифровой платформы МСП РФ (речь о государственной цифровой платформе поддержки малого и среднего предпринимательства в России. - Прим.)", - добавил Александр Турчин.
