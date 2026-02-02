Союзное государство набирает обороты, это отвечает запросу народов Беларуси и России. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Москве на заседании Совета Министров Союзного государства, сообщает пресс-служба Правительства.

"Сегодня мы подводим определенные итоги и определяем стратегию на перспективу через призму отмечаемого в этом году 30-летнего юбилея подписания договора об образовании Сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент Союзного государства. И главное, что надо отметить, - Союзное государство состоялось, пройдя этапы становления и закалки, доказало свою жизнеспособность, стойкость и эффективность. Мы с уверенностью движемся по нарастающей траектории нашей интеграции, не просто не сбавляя темпы, а набирая обороты, потому что это отвечает запросу народов наших стран повышения их духовного и материального благополучия. Благодаря Президентам Беларуси и России, которые выступают драйверами этих процессов, мы существенно шагнули вперед по многим направлениям", - сказал Александр Турчин.

Он напомнил, что Россия является основным партнером Беларуси в экономическом и политическом аспектах. "Думаю, можно отбросить скромность и констатировать, что наши Правительства тоже работают слаженно и на результат. Россия в 2025 году укрепила статус ключевого партнера для Беларуси: около 60% всех привлеченных прямых иностранных инвестиций приходится на долю российских инвесторов. При этом Беларусь также существенно наращивает инвестиции в экономику России еще более быстрыми темпами", - констатировал премьер-министр.

По его словам, за 2025 год внешнеторговый оборот Беларуси и России увеличился на 5,6%. "Еще более высокими темпами растет торговля услугами. Взята приличная скорость сближения, создана полноценная правовая база экономической интеграции. Сейчас важно своими руками не снивелировать уже достигнутое и не воздвигать новые барьеры", - обратил внимание Александр Турчин.

"Насыщенная повестка сегодняшнего заседания отражает заинтересованность Беларуси и России в углублении взаимодействия и поиске решений по возникающим вопросам, а также в создании новых точек роста в интересах наших государств и народов", - добавил премьер-министр.