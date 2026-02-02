ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


ТУРЧИН: СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, ЭТО ОТВЕЧАЕТ ЗАПРОСУ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ


09:10 03.02.2026

Союзное государство набирает обороты, это отвечает запросу народов Беларуси и России. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Москве на заседании Совета Министров Союзного государства, сообщает пресс-служба Правительства.

"Сегодня мы подводим определенные итоги и определяем стратегию на перспективу через призму отмечаемого в этом году 30-летнего юбилея подписания договора об образовании Сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент Союзного государства. И главное, что надо отметить, - Союзное государство состоялось, пройдя этапы становления и закалки, доказало свою жизнеспособность, стойкость и эффективность. Мы с уверенностью движемся по нарастающей траектории нашей интеграции, не просто не сбавляя темпы, а набирая обороты, потому что это отвечает запросу народов наших стран повышения их духовного и материального благополучия. Благодаря Президентам Беларуси и России, которые выступают драйверами этих процессов, мы существенно шагнули вперед по многим направлениям", - сказал Александр Турчин.

Он напомнил, что Россия является основным партнером Беларуси в экономическом и политическом аспектах. "Думаю, можно отбросить скромность и констатировать, что наши Правительства тоже работают слаженно и на результат. Россия в 2025 году укрепила статус ключевого партнера для Беларуси: около 60% всех привлеченных прямых иностранных инвестиций приходится на долю российских инвесторов. При этом Беларусь также существенно наращивает инвестиции в экономику России еще более быстрыми темпами", - констатировал премьер-министр.

По его словам, за 2025 год внешнеторговый оборот Беларуси и России увеличился на 5,6%. "Еще более высокими темпами растет торговля услугами. Взята приличная скорость сближения, создана полноценная правовая база экономической интеграции. Сейчас важно своими руками не снивелировать уже достигнутое и не воздвигать новые барьеры", - обратил внимание Александр Турчин.

"Насыщенная повестка сегодняшнего заседания отражает заинтересованность Беларуси и России в углублении взаимодействия и поиске решений по возникающим вопросам, а также в создании новых точек роста в интересах наших государств и народов", - добавил премьер-министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3940
USD 2.8600 2.8660
RUB 3.7250 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1860
EUR/RUB 90.7500 91.1000
USD/RUB 76.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте