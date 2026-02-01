Наша задача – обеспечить сбалансированные темпы роста экономик Беларуси и России и высокое качество жизни людей. Об этом заявил сегодня, 2 февраля 2026 года, министр экономики Юрий Чеботарь на заседании Совета Министров Союзного государства, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Как отметил руководитель Министерства, за прошедшие два года в рамках Основных направлений реализации положений союзного Договора на 2024–2026 годы принято 35 актов Союзного государства: Соглашения о порядке признания ЭЦП и о порядке взаимного исполнения постановлений судов, Договор о создании объединенного рынка электроэнергии, Протокол об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, Декреты по единой промполитике и по единым правилам защиты прав потребителей и другие нормативные правовые акты.

В текущем году предстоит завершить 60 % от всех поставленных задач. Среди них взаимный допуск к участию в биржевых торгах, правовое оформление единой аграрной политики, внедрение трансграничных платежей в национальных цифровых валютах, запуск «пилота» по ЭЦП, и что особенно важно для удобства граждан – организация приграничных пригородных железнодорожных перевозок.

Аналогичный принцип – мероприятия с конкретным результатом по их завершению заложен и в проекте Основных направлений на следующий трехлетний цикл.

«В проекте документа 14 разделов. В повестке практические вопросы единой аграрной политики, энергетики и транспорта, здравоохранения, туризма, развития человеческого потенциала.

Продолжим работу по совместным действиям в области инвестиций, МСП, статистики, формированию правового пространства.

Из новых треков – цифровое развитие, креативная экономика, экология.

Еще одно направление, которые мы считаем важным включить в документ, – согласованные меры по развитию торговли. Например, о деятельности маркетплейсов.

Ядро документа – раздел по промышленной политике и технологическому суверенитету. В нем определены перспективные отрасли для кооперационного сотрудничества: станко- и автомобилестроение, сельскохозяйственная и спецтехника, электронные компоненты, нефтехимия, совместное развитие технологий», – пояснил Юрий Чеботарь.

Резюмируя, министр экономики Беларуси подчеркнул, что углубление интеграции будет способствовать экономическому росту Союзного государства.

«С учетом параметров утвержденного Союзного прогноза до 2028 года, ожидаем, что в результате совместных усилий взаимный торговый оборот наших стран превысит 60 млрд долларов», – подытожил Юрий Чеботарь.