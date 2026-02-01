Стартовал прием заявок на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники, сообщает Telegram-канал ГКНТ.

Премия присуждается белорусским и российским учёным и специалистам раз в два года за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий.

Прием заявок: с 1 февраля по 1 апреля 2026 года.

В Беларуси документы принимает Государственный комитет по науке и технологиям, в России - Министерство науки и высшего образования.