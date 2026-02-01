|О компании
|02.02.2026
Союзное государство
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
15:44 02.02.2026
Стартовал прием заявок на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники, сообщает Telegram-канал ГКНТ.
Премия присуждается белорусским и российским учёным и специалистам раз в два года за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий.
Прием заявок: с 1 февраля по 1 апреля 2026 года.
В Беларуси документы принимает Государственный комитет по науке и технологиям, в России - Министерство науки и высшего образования.
