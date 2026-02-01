Правительством одобрены проекты Союзного государства: "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Витебск", "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск - Орша".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Целью реализации проектов является организация и развитие регулярных трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства между региональными (административными) центрами сопредельных приграничных территорий субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршрутам Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша.

Проекты носят имиджевый и социально ориентированный характер. Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства. Общий объем финансирования в 2026-2028 годах составит около 940 734 тысяч российских рублей.