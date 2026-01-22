ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


CЕЛИВЕРСТОВ НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО ВОПРОСАМ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ


10:00 23.01.2026

Юрий Селиверстов, назначенный послом Республики Беларусь в Российской Федерации, будет также по совместительству являться полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Это предусмотрено указом № 27, который Александр Лукашенко подписал 22 января, сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с указом Юрий Селиверстов наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Он будет представлять Беларусь в контактах с должностными лицами и госорганами России, Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, вносить в Правительство Беларуси, республиканские органы госуправления, облисполкомы, Минский горисполком, иные органы и организации предложения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией. Он также будет осуществлять координацию деятельности республиканских органов госуправления и иных организаций, подчиненных Правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.

При этом Юрий Селиверстов несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией.
