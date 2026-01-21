|О компании
|22.01.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Союзное государство
КООПЕРАЦИЯ, ЗАЩИТА РЫНКА: В ГОМЕЛЕ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
11:26 22.01.2026
Под руководством Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Виктора Каранкевича в Гомеле прошла встреча с делегацией ассоциации "Росспецмаш".
Как сообщает пресс-служба Правительства, белорусская сторона обсудила с российскими партнерами углубление кооперации в машиностроении в рамках Союзного государства.
Встреча задала новый импульс практическому взаимодействию с гомельскими предприятиями, в частности, ОАО "ГЗЛиН" и ОАО "Гомсельмаш".
На повестке - расширение производственной кооперации, выработка совместных мер по защите машиностроительного рынка Союзного государства, обмен кадрами и другие вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
В цехах ГЗЛиНа гостям рассказали о передовых технологиях, особый интерес вызвала организация труда, компьютеризация и роботизация производства, а также обеспечение экологической безопасности крупными предприятиями.
Рассмотрены также перспективы сотрудничества ассоциации с промышленным гигантом Беларуси – "Гомсельмашем". На предприятии российские партнеры ознакомились с этапами создания комбайнов и линейкой готовой техники.
Упор был сделан на автоматизацию производства и использование станков с ЧПУ, а также совершенствование покрасочных работ.
