ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


КООПЕРАЦИЯ, ЗАЩИТА РЫНКА: В ГОМЕЛЕ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


11:26 22.01.2026

Под руководством Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Виктора Каранкевича в Гомеле прошла встреча с делегацией ассоциации "Росспецмаш".

Как сообщает пресс-служба Правительства, белорусская сторона обсудила с российскими партнерами углубление кооперации в машиностроении в рамках Союзного государства.

Встреча задала новый импульс практическому взаимодействию с гомельскими предприятиями, в частности, ОАО "ГЗЛиН" и ОАО "Гомсельмаш".

На повестке - расширение производственной кооперации, выработка совместных мер по защите машиностроительного рынка Союзного государства, обмен кадрами и другие вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

В цехах ГЗЛиНа гостям рассказали о передовых технологиях, особый интерес вызвала организация труда, компьютеризация и роботизация производства, а также обеспечение экологической безопасности крупными предприятиями.

Рассмотрены также перспективы сотрудничества ассоциации с промышленным гигантом Беларуси – "Гомсельмашем". На предприятии российские партнеры ознакомились с этапами создания комбайнов и линейкой готовой техники.

Упор был сделан на автоматизацию производства и использование станков с ЧПУ, а также совершенствование покрасочных работ.

Под руководством Виктора Каранкевича в Гомеле прошла встреча с делегацией ассоциации «Росспецмаш»

Белорусская сторона обсудила с российскими партнерами углубление кооперации в машиностроении в рамках Союзного государства

Встреча задала новый импульс практическому взаимодействию с гомельскими предприятиями, в частности, ОАО «ГЗЛиН» и ОАО «Гомсельмаш»

На повестке - расширение производственной кооперации, выработка совместных мер по защите машиностроительного рынка Союзного государства, обмен кадрами и другие вопросы взаимовыгодного сотрудничества

В цехах ГЗЛиНа гостям рассказали о передовых технологиях, особый интерес вызвала организация труда, компьютеризация и роботизация производства, а также обеспечение экологической безопасности крупными предприятиями

Рассмотрены также перспективы сотрудничества ассоциации с промышленным гигантом Беларуси – «Гомсельмашем». На предприятии российские партнеры ознакомились с этапами создания комбайнов и линейкой готовой техники

Упор был сделан на автоматизацию производства и использование станков с ЧПУ, а также совершенствование покрасочных работ
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2026
валюта курс
EUR 3.3807
USD 2.8885
RUB 3.7197
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8885 -0.0078
RUB 3.7197 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3660
USD 2.8600 2.8650
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1710
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 76.3000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте