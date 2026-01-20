ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА СОЗДАДУТ В СМОЛЕНСКЕ


10:45 21.01.2026

Правительством одобрен проект Союзного государства «Создание условий для функционирования туристского информационного центра Союзного государства». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Создание центра предусматривается за счет средств бюджета Союзного государства.

Его планируется разместить в здании бывшего кинотеатра "Октябрь", расположенного в историческом центре Смоленска (390 км от Москвы и 350 км от Минска).

Центр призван обеспечить развитие и продвижение туристического потенциала Союзного государства на внутреннем и международном рынках, стимулирование создания и продвижения белорусско-российских предложений в сфере туризма, а также сохранение исторической памяти и общих культурно-исторических ценностей наших народов.

Сроки реализации проекта Союзного государства: 2026 - 2027 годы.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2026
валюта курс
EUR 3.3960
USD 2.8963
RUB 3.7175
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8963 -0.0064
RUB 3.7175 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3920
USD 2.8890 2.8970
RUB 3.7100 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1730
EUR/RUB 91.2000 91.4000
USD/RUB 77.9000 78.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
