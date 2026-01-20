|О компании
|21.01.2026
|
|
Союзное государство
ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА СОЗДАДУТ В СМОЛЕНСКЕ
10:45 21.01.2026
Правительством одобрен проект Союзного государства «Создание условий для функционирования туристского информационного центра Союзного государства». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Создание центра предусматривается за счет средств бюджета Союзного государства.
Его планируется разместить в здании бывшего кинотеатра "Октябрь", расположенного в историческом центре Смоленска (390 км от Москвы и 350 км от Минска).
Центр призван обеспечить развитие и продвижение туристического потенциала Союзного государства на внутреннем и международном рынках, стимулирование создания и продвижения белорусско-российских предложений в сфере туризма, а также сохранение исторической памяти и общих культурно-исторических ценностей наших народов.
Сроки реализации проекта Союзного государства: 2026 - 2027 годы.
|
|
