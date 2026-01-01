|О компании
|20.01.2026
Союзное государство
ШУЛЕЙКО И ПАТРУШЕВ ОБСУДИЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
14:09 20.01.2026
Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко провел встречу с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым, сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси.
На повестке - сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса.
На встрече обсуждены меры, направленные на сохранение стабильной ситуации на рынке Союзного государства. Для этого, в частности, странами совместно утверждаются прогнозные балансы спроса и предложения по ряду сельскохозяйственных товаров.
