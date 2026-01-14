Союзное государство

ТУРЧИН И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

10:04 15.01.2026 Председатель Правительства России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, сообщает пресс-служба Правительства России. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, обсудили реализацию совместных проектов в различных отраслях. Михаил Мишустин и Александр Турчин уделили особое внимание укреплению интеграционного взаимодействия в Союзном государстве России и Беларуси и в Евразийском экономическом союзе.