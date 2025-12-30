|О компании
|31.12.2025
Союзное государство
КАРАНКЕВИЧ И МИЛЛЕР ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:43 31.12.2025
Состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича и гендиректора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимира Майорова с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Как сообщает пресс-служба Правительства, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его развития.
Отмечено, что надежные поставки российского газа вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности республики.
