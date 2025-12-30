ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ В РФ БЕЛОРУСАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН СЧЕТ В РОССИЙСКОМ БАНКЕ


10:07 31.12.2025

С учетом инициатив белорусской стороны 29 декабря 2025 г. внесены изменения в Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном производстве».

Как сообщает пресс-служба Правительства Беларуси, с 9 января 2026 г. для резидентов Республики Беларусь, которые взыскивают: алименты на детей; возмещение вреда жизни или здоровью (в том числе о возмещении вреда в связи со смертью кормильца); возмещение ущерба от преступлений отменяется требование по открытию счета в российской кредитной организации для возбуждения исполнительного производства в Российской Федерации.

Денежные средства будут переводиться органами Федеральной службы судебных приставов России на счета таких взыскателей, открытые в белорусских банках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3900
USD 2.9180 2.9290
RUB 3.6350 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1700
EUR/RUB 92.5000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
