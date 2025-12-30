С учетом инициатив белорусской стороны 29 декабря 2025 г. внесены изменения в Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном производстве».

Как сообщает пресс-служба Правительства Беларуси, с 9 января 2026 г. для резидентов Республики Беларусь, которые взыскивают: алименты на детей; возмещение вреда жизни или здоровью (в том числе о возмещении вреда в связи со смертью кормильца); возмещение ущерба от преступлений отменяется требование по открытию счета в российской кредитной организации для возбуждения исполнительного производства в Российской Федерации.

Денежные средства будут переводиться органами Федеральной службы судебных приставов России на счета таких взыскателей, открытые в белорусских банках.