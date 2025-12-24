ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


ОТ ЗАРЫБЛЕНИЯ ДО КВОТ: БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ КОМИССИЯ ОПРЕДЕЛИЛА ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА


13:26 24.12.2025

23-я сессия Белорусско-Российской смешанной комиссии по рыбному хозяйству прошла в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в формате видеоконференции. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

С белорусской стороны сессию возглавил Юрий Ковшик, заместитель начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси. Российскую делегацию представлял Андрей Яковлев, заместитель руководителя Росрыболовства. В работе комиссии также приняли участие представители профильных управлений, научных учреждений и рыбоводческих предприятий обеих стран.

По состоянию на декабрь текущего года Беларусь практически полностью освоила выделенные квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне РФ: сельдь балтийская — 99,57 %, шпрот — 99,94 %, треска в Баренцевом море — 92,19 %, минтай — 100 % в Беринговом и Северо-Охотском морях.

Россия подтвердила выделение Беларуси квот на 2026 год и согласилась на гибкое освоение квоты минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Стороны отметили успешное взаимодействие на трансграничных водоёмах и эффективную совместную работу по охране водных биоресурсов на реках и озёрах, разделяющих территории Беларуси и России. В 2025 году проведены совместные зарыбления (в том числе в Днепр на территории Смоленской области), не зафиксировано случаев массовой гибели рыбы, усилен контроль в период нереста, в том числе через проведение синхронных рейдов.

В области науки Белорусский Институт рыбного хозяйства и российский ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства продолжат обмен генетическим материалом для улучшения племенных ресурсов, разработку методов профилактики заболеваний в аквакультуре, совместный мониторинг состояния водных экосистем. Университеты двух стран будут развивать академическую мобильность, обмениваться учебными материалами и практиками подготовки специалистов по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура».

Стороны также договорились регулярно проводить уроки по охране рыбных ресурсов в Международный день рек, совместные акции по очистке водоёмов от мусора и старых сетей.

Подтверждена приверженность дальнейшему развитию партнёрства в рыбном хозяйстве на основе взаимной выгоды, научной кооперации и ответственного природопользования.
