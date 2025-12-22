Союзное государство

ТУРЧИН И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

10:13 23.12.2025 Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства Беларуси. Обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического и научно-технического двустороннего сотрудничества, в том числе совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельском хозяйстве Главы правительств подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Беларусью и Россией, важность углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС