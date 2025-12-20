|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Союзное государство
РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ПО ДРАГОЦЕННОСТЯМ
10:22 22.12.2025
Заместителем министра финансов Беларуси Александром Судником и заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Моисеевым 19 декабря в Москве подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них
Как сообщает Telegram-канал Минфина, соглашение направлено на взаимное признание государственных пробирных клейм, установление общих подходов к маркировке ювелирных и других изделий.
Подписанию Соглашения предшествовала планомерная работа, направленная на углубление торгово-экономического сотрудничества по упрощению механизма перемещения ювелирных и других изделий между нашими странами.
Ратификация Соглашения будет способствовать сокращению времени перемещения ювелирных изделий, что безусловно принесет ощутимые результаты работы для субъектов хозяйствования наших государств в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.12.2025
Курсы в банках
на 22.12.2025
Конвертация в банках
на 22.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте