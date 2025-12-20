Заместителем министра финансов Беларуси Александром Судником и заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Моисеевым 19 декабря в Москве подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них

Как сообщает Telegram-канал Минфина, соглашение направлено на взаимное признание государственных пробирных клейм, установление общих подходов к маркировке ювелирных и других изделий.

Подписанию Соглашения предшествовала планомерная работа, направленная на углубление торгово-экономического сотрудничества по упрощению механизма перемещения ювелирных и других изделий между нашими странами.

Ратификация Соглашения будет способствовать сокращению времени перемещения ювелирных изделий, что безусловно принесет ощутимые результаты работы для субъектов хозяйствования наших государств в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.