Экспертная сессия «Atom Day» на тему «Развитие аддитивных технологий в Республике Беларусь» прошла 12 декабря 2025 г. в Центре аддитивных технологий РН (ЦАТ РН) в Минске. В ходе мероприятия обсуждались вопросы стандартизации, контроля качества и подготовки кадров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси, мероприятие объединило практиков и заказчиков аддитивных решений для обсуждения внедрения технологий селективного лазерного сплавления и других методов 3D печати. В экспертной сессии приняли участие представители «Росатома», делегации ведущих белорусских промышленных предприятий и научных организаций, включая ОАО «МАЗ», ОАО «БЕЛАЗ», РУП «БелАЭС», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «МЗШ», концерн «Белнефтехим», ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Торговое представительство Российской Федерации в Республике Беларусь и другие. Участники обменялись опытом по изготовлению заготовок и деталей из жаропрочных и конструкционных сплавов. Отмечена необходимость координации между промышленными предприятиями и научными центрами для ускорения коммерциализации решений, а также существующие ограничения и преимущества применения АТ для решения задач промышленных предприятий.

«Аддитивные технологии как перспективное направление определено одним из «сквозных» (т.е. признанных первоочередным к реализации) приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране на следующую пятилетку. Несомненно, деятельность «Центра аддитивных технологий PH», созданного в рамках двухстороннего сотрудничества России и Беларуси, а также вопросы, которые сегодня обсуждались, и опыт, которым обменялись участники сессии, придадут еще больший импульс развитию аддитивных технологий в стране», – отметил начальник научно-технического управления Министерства промышленности Республики Беларусь Илья Чепиков.

«Опираясь на опыт и компетенции Госкорпорации «Росатом» и поддержку партнеров, наш Центр предоставляет комплексное предложение по внедрению аддитивных технологий: печать с использованием различных материалов и оборудования, 3D-сканирование изделий, проведение НИОКР и технологических аудитов на предприятиях для индивидуального поиска оптимального направления внедрения аддитивных технологий.

Большое значение мы уделяем вопросам стандартизации в области АТ – инициировано взаимодействие с Госстандартом Республики Беларусь по данному направлению.

Возможности центра позволяют не только выполнять заказы, но также обучать школьников и студентов. Для этого с рядом ВУЗов прорабатывается возможность прохождения на нашей площадке практик и стажировок, обсуждаются новые программы обучения», – подчеркнул директор ООО «Центр аддитивных технологий РН» Денис Рогачёв.

Директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь Станислав Левицкий сообщил: «Создание Центра аддитивных технологий в Минске стало важным шагом в укреплении промышленной интеграции Беларуси и России. Мы видим, что совместные проекты уже дают первые результаты, а в перспективе позволят формировать единое технологическое пространство Союзного государства. Центр аддитивных технологий в Минске уже демонстрирует практическую ценность для промышленности. Совместные проекты Беларуси и России позволяют предприятиям снижать издержки, ускорять цикл разработки и повышать качество продукции. В ближайшие годы мы видим потенциал для расширения портфеля заказов и выхода на новые сегменты рынка».

Справка:

ООО «Центр аддитивных технологий РН» – совместное российско-белорусское предприятие, учрежденное для создание Республиканского Центра аддитивных технологий в рамках реализации Дорожной карты по сотрудничеству между госкорпорацией «Росатом» и Правительством Республики Беларусь (утверждена в декабре 2023 года). Центр аддитивных технологий в Минске создан в 2025 г. для внедрения промышленных решений в области трёхмерной печати металлов, полимеров и песчано полимерных форм. Центр оснащён современным оборудованием для селективного лазерного сплавления, контроля качества и постобработки изделий, что позволяет выпускать опытные партии деталей для машиностроения, энергетики и авиационного ремонта. Его деятельность направлена на снижение импортозависимости, развитие кадровых компетенций и формирование технологического партнёрства России и Беларуси в сфере аддитивного производства.

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях — от ядерных и космических технологий до медицины.

Бизнес-направление «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» было создано в целях координации усилий и компетенций внутри госкорпорации для развития трехмерной печати в масштабе атомной отрасли и России в целом. Сегодня в «Росатоме» создан полный цикл производства от разработки 3D-принтеров и комплектующих до специальных порошков, программного обеспечения, производства материалов для печати и обучения. Компания обеспечивает российские производственные предприятия стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства.

«Росатом» играет ключевую роль в развитии инфраструктуры и кадрового потенциала: на базе ведущих вузов созданы 7 Центров аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД) в четырех федеральных округах. Проводятся образовательные туры, мастер-классы, разрабатываются программы подготовки специалистов по 3D-технологиям. Программы ЦАТОД помогают детям и подросткам, интересующимся техникой, развить инженерное и аддитивное мышление, техническую грамотность и навыки командной работы, способствуя их ранней профориентации.