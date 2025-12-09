Заместитель Председателя Комитета госконтроля Беларуси Андрей Лобович выступил на 69-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Мероприятие состоялось в г. Москве. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Он проинформировал депутатов о результатах заключения Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России на проект бюджета Союзного государства на 2026 год, основные положения которого были представлены в ходе Парламентского Собрания.

Так, на 2026 год доходы союзного бюджета прогнозируются в размере 8,1 млрд. рос. рублей, расходы – 6,3 млрд. рос. рублей, профицит – 1,8 млрд. рос. рублей, что соответствует требованиям Порядка формирования и исполнения бюджета.

Запланировано финансирование шести переходящих программ и одного проекта (в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»). Предусмотрено финансирование 37 мероприятий Союзного государства: форумов, конференций, слетов, олимпиад, оздоровления и т.п.

Средства Союзного государства также будут использованы для выполнения научно-исследовательской работы по разработке методики оценки эффективности программ и проектов Союзного государства.

При этом Андрей Лобович отметил риски неосвоения части бюджетных средств в связи с отсутствием формализованных задач на среднесрочную перспективу и существующим процессом отбора отдельных совместных программ, а также нарушениями сроков их утверждения.

В числе остающихся проблемных вопросов – отсутствие решений о поступлении в союзный бюджет доходов от внедрения результатов совместных программ, от использования результатов интеллектуальной деятельности, от управления временно свободными средствами бюджета Союзного государства. Это отражается на увеличении нагрузки на национальные бюджеты государств-участников.

Отдельно Андрей Лобович отметил недостаточную работу по реформированию средств массовой информации Союзного государства.