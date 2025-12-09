Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации договора между Беларусью и Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Международным договором закрепляются правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, состав субъектов, их права и обязанности, а также порядок взаимодействия участников при купле-продаже электрической энергии.