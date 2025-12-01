Парламентское собрание Союза Беларуси и России одобрило бюджет Союзного государства на 2026 год сразу в двух чтениях. Такое решение принято 9 декабря в Москве на сессии Парламентского собрания, сообщает портал soyuz.by

Представляя бюджет к утверждению, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев сообщил о его ключевых параметрах: доходы - 8 млрд 65,9 млн российских рублей, расходы - 6 млрд 308,3 млн, профицит - 1 млрд 757,6 млн. Доходная часть сформирована за счет ежегодных согласованных отчислений государств - участников Договора о создании Союзного государства, а также остатков средств бюджета в прошлых лет, которые составили 645,7 млн российских рублей.

Как сообщил Госсекретарь Союзного государства, в структуре расходов проекта бюджета на очередной год 71 % предназначен на финансирование программ, проектов и мероприятий Союзного государства. В том числе запланировано финансирование 6 утвержденных программ: в области развития космической техники, пограничной безопасности, защиты информационных ресурсов.

"Также предусмотрено финансирование проекта Союзного государства — капитальный ремонт Брестской крепости. Новые программы, которые представлены на рассмотрения Совета министров, будут финансироваться за счет профицита бюджета", — сообщил Сергей Глазьев.

В бюджете Союза на 2026 год, по его словам, предусмотрено финансирование таких программ, как «Технологическая платформа идентификации новых молекулярных мишеней: мембранных белков и их комплексов», организация трансграничных пригородных пассажирских перевозок по маршрутам Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск, создание туристического информационного центра Союзного государства, разработка комплексного решения по охране окружающей среды от загрязнения пестицидами, программа совместной деятельности по преодолению негативных последствий в результате аварии на Чернобыльской АЭС, перечислил Государственный секретарь Союзного государства. Также планируется увеличение расходов на реализацию уже действующей программы совершенствования объектов военной инфраструктуры.

"Таким образом, в ходе исполнения бюджета профицит предполагается распределить по данным объектам", — заключил Сергей Глазьев.