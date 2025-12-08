Заседание 69-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет сегодня, 9 декабря, в Москве. Депутаты рассмотрят проект бюджета нашего интеграционного объединения на 2026 год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Александр Лукашенко, Союзное государство Беларуси и России состоялось и доказало свою успешность. Экономику и научный потенциал обеих стран укрепляют инновационные программы в промышленности, космосе, атомной энергетике и высоких технологиях. Проект союзного бюджета на будущий год предусматривает финансирование десятков совместных проектов. Его доходная часть запланирована в размере свыше 8,5 миллиарда российских рублей. Парламентарии отмечают: важно максимально эффективно распределить средства и свести профицит к минимуму.

Что касается расходов, то примерно 70% планируется потратить на программы Союзного государства: в области развития космоса, защиты информационных ресурсов, пограничной безопасности, развития оптоэлектроники, лазеров и фотоники. Еще два проекта планируется реализовать уже к апрелю. Это запуск железнодорожного приграничного движения по маршрутам «Витебск-Смоленск» и «Орша-Смоленск». Различных мероприятий Союзного государства планируется много – 37. Кроме того, из союзного бюджета продолжат выделять средства на реконструкцию Брестской крепости. Принятие бюджета станет важным шагом для укрепления интеграции и реализации совместных инициатив Беларуси и России в предстоящем году.