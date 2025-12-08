ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2026 ГОД ОЖИДАЕТСЯ ПРОФИЦИТНЫМ


10:09 09.12.2025

Заседание 69-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет сегодня, 9 декабря, в Москве. Депутаты рассмотрят проект бюджета нашего интеграционного объединения на 2026 год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Александр Лукашенко, Союзное государство Беларуси и России состоялось и доказало свою успешность. Экономику и научный потенциал обеих стран укрепляют инновационные программы в промышленности, космосе, атомной энергетике и высоких технологиях. Проект союзного бюджета на будущий год предусматривает финансирование десятков совместных проектов. Его доходная часть запланирована в размере свыше 8,5 миллиарда российских рублей. Парламентарии отмечают: важно максимально эффективно распределить средства и свести профицит к минимуму.

Что касается расходов, то примерно 70% планируется потратить на программы Союзного государства: в области развития космоса, защиты информационных ресурсов, пограничной безопасности, развития оптоэлектроники, лазеров и фотоники. Еще два проекта планируется реализовать уже к апрелю. Это запуск железнодорожного приграничного движения по маршрутам «Витебск-Смоленск» и «Орша-Смоленск». Различных мероприятий Союзного государства планируется много – 37. Кроме того, из союзного бюджета продолжат выделять средства на реконструкцию Брестской крепости. Принятие бюджета станет важным шагом для укрепления интеграции и реализации совместных инициатив Беларуси и России в предстоящем году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2025
валюта курс
EUR 3.3668
USD 2.8899
RUB 3.7726
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3609 +0.0034
USD 2.8899 +0.0132
RUB 3.7726 -0.0119
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3740
USD 2.8870 2.8900
RUB 3.7600 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее