Товарооборот Беларуси и России в январе - октябре вырос на 1,8%. Об этом во время заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщает корреспондент Soyuz.by.

«С удовлетворением отмечаю сохранение высоких темпов и объемов взаимного товарооборота в условиях продолжающегося санкционного давления на наши страны. За 10 месяцев текущего года, по данным белорусской статистики, объем торговли товарами составил $44 млрд с темпом роста 101,8%. По услугам цифры еще выше. Прирост торговли услугами - 17%, она составила $6,5 млрд», - сказал Дмитрий Крутой.

Он отметил, что ориентиром в совместной работе двух стран являются основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Так, на начало декабря выполнено более трети мероприятий, а именно 115 из 310, или почти 40%. Министерствами экономики двух стран начата работа над основными направлениями на очередной трехлетний период.

«По аналогии с предыдущим документом, акцент в 2027-2029 годах будет сделан на развитии ключевых сфер для Союзного государства. Это промышленная политика, технологический суверенитет, обеспечение продовольственной безопасности, транспорт, энергетика и туризм. Для реализации этих основных направлений также будут разработаны и утверждены планы мероприятий с детальными механизмами практической реализации», - отметил глава Администрации Президента Беларуси.