|27.11.2025
Союзное государство
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБСУДИЛИ РОСТ ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ
10:58 27.11.2025
Александр Лукашенко и Владимир Путин 26 ноября провели встречу в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Говоря о развитии двусторонних отношений Беларуси и России, Владимир Путин обратил внимание на положительную динамику взаимной торговли. Объем товарооборота и прежде был внушительным - свыше $50 млрд, и сейчас демонстрирует хорошую динамику. Россия лидирует среди стран инвесторов в белорусскую экономику. Стороны систематично реализуют планы по совершенствованию и строительству Союзного государства. "Это очень важно", - подчеркнул президент России.
"В энергетике продолжаются у нас дискуссии. Мне кажется, плодотворно идут", - добавил он.
