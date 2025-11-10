С 14 по 16 ноября в Минске пройдут мероприятия Москвы, объединенные темой туризма и гостеприимства. Программа включает в себя выездную бизнес-миссию московской туристической отрасли и мероприятия туристического центра «Москва» на Площади Свободы.

Ключевым событием в развитии туристических связей столиц двух стран станет бизнес-миссия, которая пройдет 14 ноября. Участие в деловой программе, включающей в себя презентации туристического потенциала двух городов, B2B-переговоры и обсуждения возможных совместных инициатив, примут участие 30 компаний из Москвы и более 80 – из Беларуси, а также представители Владимирской и Московской областей. Среди компаний из российской столицы – гостиничный бизнес, транспортные перевозчики, туроператоры и популярные объекты показа. Профессиональный диалог объединит туристические организации Беларуси из Минска, Гомеля, Могилева, Бреста, Витебска и Гродно, заинтересованные в развитии международных совместных маршрутов, а также обмене опытом в сфере продвижения туристических продуктов.

Москва активно развивает двусторонние программы, направленные на укрепление профессиональных и культурных контактов. Постоянные ознакомительные туры и участие белорусских компаний в крупных российских форумах и выставках способствуют созданию новых совместных маршрутов и расширению туристических потоков. Максимально комфортными путешествия между Москвой и Минском делают отсутствие визового режима, отмена роуминга, а также регулярное транспортное сообщение: две столицы связывают порядка 100 авиарейсов в неделю и скоростные поезда, развита вся необходимая инфраструктура для автомобильных поездок, а для иностранных туристов действует соглашение о взаимном признании виз.

Согласно оценочным данным Комитета по туризму Москвы, интерес белорусских путешественников к российской столице растет: в 2024 году Москву посетили более 190 тысяч туристов из Беларуси, что превысило показатели предыдущего года на 32%, а в первом полугодии 2025 года количество составило 107,8 тысячи человек.

Также в Минске на Площади Свободы с 14 по 16 ноября с 11:00 до 20:00 будет работать туристический центр «Москва». Пространство станет точкой притяжения для жителей и гостей Минска, которые смогут почувствовать атмосферу московской зимы и праздничного гостеприимства российской столицы. Развлекательная программа туристического центра будет включать в себя дегустации фирменного чая «Москва», конфет и сушек, мастер-классы по росписи новогодних игрушек, викторины и квизы о Москве, розыгрыши подарков, зимние игры и интеллектуальные конкурсы. Посетители смогут подробнее познакомиться с проектом «Зима в Москве», подобрать идеи для зимних путешествий в столицу и отправить праздничные открытки в Россию и Беларусь через «Зимнюю почту».

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как важного туристического направления не только в России, но и на международной арене. Чаще всего в Москву приезжают гости из Китая, Индии, стран СНГ и Ближнего Востока. Для укрепления международных связей столица России организовывает бизнес-миссии, представляет туристический потенциал на отраслевых выставках, создает проекты и события, ориентированные в том числе на зарубежного туриста.