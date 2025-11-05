|О компании
Союзное государство
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАРАЩИВАЮТ ТОРГОВЛЮ ПРОДУКЦИЮ АПК
12:11 06.11.2025
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Минсельхозпрода Беларуси Юрий Горлов обсудили перспективы сотрудничества в АПК. Об этом сообщает Telegram-канал сельскохозяйственного ведомства России.
В 2024 году товарооборот продукции АПК между колебаниями увеличится на 15%, за январь-август текущего года – на 22%.
Хороший потенциал для сотрудничества в научно-технической сфере, в том числе в селекции и семеноводстве. Продолжается совместная работа по проведению сортоиспытаний.
