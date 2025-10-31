|О компании
|03.11.2025
Союзное государство
МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УКРЕПЛЯЮТ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
12:24 03.11.2025
Начальник главного управления инвестиционной политики Ирина Каленчак в своем докладе на совместном заседании коллегий экономических ведомств России и Беларуси рассказала о развитии инвестиционного сотрудничества двух стран.
Как отметила представитель Минэкономики, второй год Республика Беларусь и Российская Федерация реализуют Комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности, рассчитанный до 2026 года, сообщаетт пресс-служба экономического ведомства. Этот документ стал основой для системной работы по четырем ключевым направлениям: договорно-правовому сотрудничеству, продвижению инвестиционного имиджа, развитию механизмов привлечения инвестиций и реализации проектов в реальном секторе экономики.
По словам Ирины Каленчак, за этот период достигнуты ощутимые результаты. На уровне исполкомов Беларуси и органов власти субъектов России подписано 13 двусторонних документов, которые охватывают весь спектр межрегионального взаимодействия. Вопросы расширения инвестиционного сотрудничества постоянно в повестке визитов официальных делегаций и бизнес-кругов. Только за 9 месяцев текущего года Беларусь приняла 103 российские делегации, а российские регионы – 81 белорусскую, что свидетельствует о растущем интересе сторон к совместным инициативам.
«На практике такая работа уже приносит плоды. В активной стадии реализации 26 импортозамещающих инвестиционных проектов.
Российский капитал задействован в перспективных инвестпроектах, реализуемых в нашей стране в коммерческой и социальной сферах. На текущий момент их 18, завершены 4», – рассказала Ирина Каленчак.
По мнению начальника главного управления, при подготовке комплекса мероприятий на будущие годы необходимо усилить акцент на реализации совместных инвестпроектов.
«Речь идет, в частности, о совместных научных разработках технологий, создании промпроизводств, направленных на повышение технологической безопасности и импортозамещение. Представляется целесообразным проработать инструменты поддержки таких инвестпроектов, в том числе финансовые», – резюмировала Ирина Каленчак.
