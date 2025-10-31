ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УКРЕПЛЯЮТ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


12:24 03.11.2025

Начальник главного управления инвестиционной политики Ирина Каленчак в своем докладе на совместном заседании коллегий экономических ведомств России и Беларуси рассказала о развитии инвестиционного сотрудничества двух стран.

Как отметила представитель Минэкономики, второй год Республика Беларусь и Российская Федерация реализуют Комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности, рассчитанный до 2026 года, сообщаетт пресс-служба экономического ведомства. Этот документ стал основой для системной работы по четырем ключевым направлениям: договорно-правовому сотрудничеству, продвижению инвестиционного имиджа, развитию механизмов привлечения инвестиций и реализации проектов в реальном секторе экономики.

По словам Ирины Каленчак, за этот период достигнуты ощутимые результаты. На уровне исполкомов Беларуси и органов власти субъектов России подписано 13 двусторонних документов, которые охватывают весь спектр межрегионального взаимодействия. Вопросы расширения инвестиционного сотрудничества постоянно в повестке визитов официальных делегаций и бизнес-кругов. Только за 9 месяцев текущего года Беларусь приняла 103 российские делегации, а российские регионы – 81 белорусскую, что свидетельствует о растущем интересе сторон к совместным инициативам.

«На практике такая работа уже приносит плоды. В активной стадии реализации 26 импортозамещающих инвестиционных проектов.

Российский капитал задействован в перспективных инвестпроектах, реализуемых в нашей стране в коммерческой и социальной сферах. На текущий момент их 18, завершены 4», – рассказала Ирина Каленчак.

По мнению начальника главного управления, при подготовке комплекса мероприятий на будущие годы необходимо усилить акцент на реализации совместных инвестпроектов.

«Речь идет, в частности, о совместных научных разработках технологий, создании промпроизводств, направленных на повышение технологической безопасности и импортозамещение. Представляется целесообразным проработать инструменты поддержки таких инвестпроектов, в том числе финансовые», – резюмировала Ирина Каленчак.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2025
валюта курс
EUR 3.4463
USD 2.9781
RUB 3.6840
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4600 -0
USD 2.9781 +0.0009
RUB 3.6840 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4550
USD 2.9650 2.9750
RUB 3.6500 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 93.8000 94.5000
USD/RUB 80.7000 81.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
