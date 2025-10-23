ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РАССМОТРЯТ СОЮЗНЫЕ ДЕПУТАТЫ


10:08 24.10.2025

Заседание Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму состоится 30 октября 2025 года в Пинске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, участники мероприятия обсудят меры по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере туристической деятельности в рамках Союзного государства на примере реализации туристического потенциала города Пинска и Пинского района Брестской области.

В ходе заседания комиссии депутаты рассмотрят вопрос о разработке проекта Стратегии развития молодежной политики Союзного государства на среднесрочную перспективу, а также обсудят реализацию Дорожной карты органов государственной власти Республики Беларусь, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и национальных общественных объединений двух стран в сфере молодежной политики на 2025–2027 годы.

Кроме того, парламентарии подведут итоги проведения в 2025 году XVIII фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» и Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти».
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
валюта курс
EUR 3.4596
USD 2.9832
RUB 3.6670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4629 -0.0135
USD 2.9832 -0.0134
RUB 3.6670 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4670 3.4790
USD 2.9740 2.9880
RUB 3.6500 3.6630
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1660
EUR/RUB 94.6000 95.2000
USD/RUB 81.3000 82.0000
подробнее
