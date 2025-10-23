Заседание Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму состоится 30 октября 2025 года в Пинске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, участники мероприятия обсудят меры по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере туристической деятельности в рамках Союзного государства на примере реализации туристического потенциала города Пинска и Пинского района Брестской области.

В ходе заседания комиссии депутаты рассмотрят вопрос о разработке проекта Стратегии развития молодежной политики Союзного государства на среднесрочную перспективу, а также обсудят реализацию Дорожной карты органов государственной власти Республики Беларусь, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и национальных общественных объединений двух стран в сфере молодежной политики на 2025–2027 годы.

Кроме того, парламентарии подведут итоги проведения в 2025 году XVIII фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» и Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти».