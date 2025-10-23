|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Союзное государство
ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РАССМОТРЯТ СОЮЗНЫЕ ДЕПУТАТЫ
10:08 24.10.2025
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму состоится 30 октября 2025 года в Пинске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, участники мероприятия обсудят меры по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере туристической деятельности в рамках Союзного государства на примере реализации туристического потенциала города Пинска и Пинского района Брестской области.
В ходе заседания комиссии депутаты рассмотрят вопрос о разработке проекта Стратегии развития молодежной политики Союзного государства на среднесрочную перспективу, а также обсудят реализацию Дорожной карты органов государственной власти Республики Беларусь, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и национальных общественных объединений двух стран в сфере молодежной политики на 2025–2027 годы.
Кроме того, парламентарии подведут итоги проведения в 2025 году XVIII фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» и Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2025
Курсы в банках
на 24.10.2025
Конвертация в банках
на 24.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте