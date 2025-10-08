Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза России и Беларуси по аграрным вопросам состоится 9 октября 2025 года в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.

В ходе заседания с участием представителей Правительства Калининградской области состоятся обсуждение межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, а также рассмотрение перспективных направлений научно-технической и производственной кооперации в сфере сельского хозяйства.

Парламентарии также рассмотрят вопросы выполнения мероприятий в аграрной сфере Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Планируется обсуждение работы по формированию правовых основ Союзного государства для проведения аграрной политики и обеспечения продовольственной безопасности, деятельности по унификации фитосанитарных норм для карантинного контроля территорий, а также по определению перечня болезней животных для разработки единых ветеринарных правил.