|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Союзное государство
ПОСТКОМ СГ: ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ СМОГУТ ОФОРМИТЬ СНИЛС НАРАВНЕ С ГРАЖДАНАМИ РОССИИ В МФЦ МОСКВЫ
13:39 08.10.2025
Постоянный Комитет Союзного государства информирует, что в соответствии с обращением Постоянного Комитета в адрес Правительства Москвы принято решение о предоставлении гражданам Республики Беларусь наравне с гражданами Российской Федерации возможности оформления СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг во всех многофункциональных центрах города Москвы.
Данная мера принята с учетом особых союзнических отношений между Россией и Беларусью и обеспечит удобство получения гражданами Республики Беларусь государственных услуг на территории города Москвы.
Ранее гражданам Республики Беларусь, как и другим иностранным гражданам, услуги по оформлению СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг в Москве предоставлялись исключительно в специализированных МФЦ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2025
Курсы в банках
на 08.10.2025
Конвертация в банках
на 08.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте