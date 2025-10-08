Постоянный Комитет Союзного государства информирует, что в соответствии с обращением Постоянного Комитета в адрес Правительства Москвы принято решение о предоставлении гражданам Республики Беларусь наравне с гражданами Российской Федерации возможности оформления СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг во всех многофункциональных центрах города Москвы.

Данная мера принята с учетом особых союзнических отношений между Россией и Беларусью и обеспечит удобство получения гражданами Республики Беларусь государственных услуг на территории города Москвы.

Ранее гражданам Республики Беларусь, как и другим иностранным гражданам, услуги по оформлению СНИЛС и регистрации на портале Госуслуг в Москве предоставлялись исключительно в специализированных МФЦ.