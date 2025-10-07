|О компании
|08.10.2025
|
|
Союзное государство
В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ ДЕТСКИЕ СМЕСИ ДЛЯ РЫНКА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
09:22 08.10.2025
В Беларуси запустят производство гипоаллергенных детских смесей для рынка Союзного государства. Направление перспективное, ведь только в России аллергией страдают около миллиона детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусское качество знают и ценят на необъятном российском рынке. За наши товары миллионы жителей голосуют рублем, а продукты с маркой «Сделано в Беларуси» без труда найдутся на полках и Москвы, и Новосибирска, и Владивостока. Наше детское питание также в числе фаворитов. Экспорт товаров этого сегмента, произведенных в Беларуси, налажен в 160 стран мира. Российский рынок, разумеется, ключевой.
«Мы сейчас разрабатываем в Государственной думе Российской Федерации законопроект о российской полке, о преференции товаров, произведенных в России, над товарами других стран. Разумеется, мы говорим и о российских, и о белорусских товарах», - сказала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Все организации, входящие в состав концерна, производящие продукцию для детского питания, они ее выпускают по национальным и межгосударственным стандартам. Причем если межгосударственные стандарты предъявляют менее жесткие требования к какому-то виду питания, то наши организации предпочитают делать свой выбор в пользу использования национального стандарта», - отметила первый заместитель концерна «Белгоспищепром» Татьяна Шедко.
Белорусско-российское сотрудничество в производстве детского питания должно быть основано на четких и единых ГОСТах. До 2028 года запланирована разработка и актуализация около сотни национальных и межгосударственных стандартов в этой особенной сфере. Кроме того, специалисты подготовили союзную программу «Детское питание». Ее принятие позволит объединить общие усилия, научный потенциал и лучшие практики в области здорового питания для малышей.
|
|
