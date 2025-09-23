ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШУЮ СТРАТЕГИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ИНТЕГРАЦИОННОМ ТРЕКЕ


12:02 24.09.2025

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию 24 сентября 2025 года встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подходы к прогнозированию социально-экономического развития, а также ряд других вопросов.

По мнению Юрия Чеботаря, в условиях внешней неопределённости устойчивость наших экономик напрямую зависит от способности гибко и эффективно реагировать на вызовы.

«Сегодня Беларусь совместно с российскими партнёрами формирует архитектуру стратегического взаимодействия, охватывающего все ключевые сферы. Наша цель – создать прочную основу для устойчивого и поступательного развития. Над этим активно работают команды министерств, формируя итоговый прогноз социально-экономического развития Союзного государства на ближайшие три года» – отметил Министр экономики.

Не менее важный пункт повестки дня – проект Экономической модели Союзного государства на 2027-2030 годы, координаторами работы над которым также выступают экономические ведомства двух стран. Документ конкретизирует сферы двустороннего сотрудничества, которые дадут дополнительные эффекты от союзной интеграции.

Особое внимание руководители министерств уделили развитию туристической отрасли. Обсуждались практические шаги по стимулированию дальнейшего роста взаимного турпотока.

«Взаимный туристический поток из года в год увеличивается. В 2024 году Беларусь приняла более 350 тысяч российских туристов, что на 59 % больше, чем в 2023-м. Растет интерес белорусских граждан к путешествиям по России: турпоток увеличился на 78 % в сравнении с 2023 годом. Это подтверждает высокий потенциал отрасли, и мы видим большие перспективы в создании совместных туристических брендов и маршрутов», – отметил Юрий Чеботарь.

Максим Решетников отметил важность создания туристического информационного центра Союзного государства в Смоленской области: «Центр позволит нам слаженно развивать туристический потенциал Союзного Государства, способствуя созданию «союзного» турпродукта и его продвижению».

По итогам встречи достигнута договорённость о проведении очередного совместного заседания коллегий министерств в октябре–ноябре текущего года, где озвученные темы будут обсуждены более детально, с акцентом на конкретных мерах по укреплению взаимодействия.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
валюта курс
EUR 3.5854
USD 3.0377
RUB 3.6381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5750 -0.0085
USD 3.0377 -0.0025
RUB 3.6381 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5700 3.5750
USD 3.0220 3.0300
RUB 3.6250 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 98.3000 98.6000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте