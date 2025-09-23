Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию 24 сентября 2025 года встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подходы к прогнозированию социально-экономического развития, а также ряд других вопросов.

По мнению Юрия Чеботаря, в условиях внешней неопределённости устойчивость наших экономик напрямую зависит от способности гибко и эффективно реагировать на вызовы.

«Сегодня Беларусь совместно с российскими партнёрами формирует архитектуру стратегического взаимодействия, охватывающего все ключевые сферы. Наша цель – создать прочную основу для устойчивого и поступательного развития. Над этим активно работают команды министерств, формируя итоговый прогноз социально-экономического развития Союзного государства на ближайшие три года» – отметил Министр экономики.

Не менее важный пункт повестки дня – проект Экономической модели Союзного государства на 2027-2030 годы, координаторами работы над которым также выступают экономические ведомства двух стран. Документ конкретизирует сферы двустороннего сотрудничества, которые дадут дополнительные эффекты от союзной интеграции.

Особое внимание руководители министерств уделили развитию туристической отрасли. Обсуждались практические шаги по стимулированию дальнейшего роста взаимного турпотока.

«Взаимный туристический поток из года в год увеличивается. В 2024 году Беларусь приняла более 350 тысяч российских туристов, что на 59 % больше, чем в 2023-м. Растет интерес белорусских граждан к путешествиям по России: турпоток увеличился на 78 % в сравнении с 2023 годом. Это подтверждает высокий потенциал отрасли, и мы видим большие перспективы в создании совместных туристических брендов и маршрутов», – отметил Юрий Чеботарь.

Максим Решетников отметил важность создания туристического информационного центра Союзного государства в Смоленской области: «Центр позволит нам слаженно развивать туристический потенциал Союзного Государства, способствуя созданию «союзного» турпродукта и его продвижению».

По итогам встречи достигнута договорённость о проведении очередного совместного заседания коллегий министерств в октябре–ноябре текущего года, где озвученные темы будут обсуждены более детально, с акцентом на конкретных мерах по укреплению взаимодействия.