|05.09.2025
Союзное государство
БЕЛОРУССКИЕ КНИГИ БУДУТ АКТИВНЕЕ ПРОДВИГАТЬ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
09:54 05.09.2025
Белорусские книги получат более широкое распространение в российских регионах благодаря договору о сотрудничестве в области книгообмена, заключенному между ОАО "Белкнига" и Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России, сообщает портал soyuz.by со ссылкой на пресс-службу белорусского посольства в РФ.
Подписание договора стало продолжением меморандума о сотрудничестве между союзами писателей двух стран. Церемония состоялась 4 сентября в Деловом и культурном комплексе посольства в рамках круглого стола "Художественная литература как путь друг к другу", приуроченного ко Дню белорусской письменности в рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки.
Участники круглого стола обсудили вопросы взаимодействия литератур, международного литературного общения, обмена духовными ценностями, сравнительного изучения национальных литератур, а также новые совместные проекты и перспективы сотрудничества писательских организаций.
В мероприятии приняли участие председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич, генеральный директор ОАО "Белкнига" Владимир Матусевич, ответственный секретарь Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Виталий Федоров, а также руководители издательств и литераторы двух стран.
