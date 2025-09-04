ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


БЕЛОРУССКИЕ КНИГИ БУДУТ АКТИВНЕЕ ПРОДВИГАТЬ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ


09:54 05.09.2025

Белорусские книги получат более широкое распространение в российских регионах благодаря договору о сотрудничестве в области книгообмена, заключенному между ОАО "Белкнига" и Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России, сообщает портал soyuz.by со ссылкой на пресс-службу белорусского посольства в РФ.

Подписание договора стало продолжением меморандума о сотрудничестве между союзами писателей двух стран. Церемония состоялась 4 сентября в Деловом и культурном комплексе посольства в рамках круглого стола "Художественная литература как путь друг к другу", приуроченного ко Дню белорусской письменности в рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки.

Участники круглого стола обсудили вопросы взаимодействия литератур, международного литературного общения, обмена духовными ценностями, сравнительного изучения национальных литератур, а также новые совместные проекты и перспективы сотрудничества писательских организаций.

В мероприятии приняли участие председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич, генеральный директор ОАО "Белкнига" Владимир Матусевич, ответственный секретарь Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Виталий Федоров, а также руководители издательств и литераторы двух стран.
