В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА, ПОСТРОЕННАЯ БЕЛОРУССКИМИ СТРОИТЕЛЯМИ

14:05 02.09.2025 В г. Арзамас Нижегородской области России открылась школа, построенная белорусскими строителями. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, школу «Созвездие-Сузорье» построили работники ООО СТРОЙЦЕНТР, дочернего предприятия РУП БЕЛСТРОЙЦЕНТР. Строительство здания площадью 33 тыс. м2 велось с опережением графика. Проектировщики предусмотрели в школе современные классы с интерактивным оборудованием, просторный пищеблок, отвечающий современным стандартам, актовый зал на 500 мест и три спортивных зала, благоустроенную территорию с зонами отдыха.