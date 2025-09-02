ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Союзное государство


В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА, ПОСТРОЕННАЯ БЕЛОРУССКИМИ СТРОИТЕЛЯМИ


14:05 02.09.2025

В г. Арзамас Нижегородской области России открылась школа, построенная белорусскими строителями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, школу «Созвездие-Сузорье» построили работники ООО СТРОЙЦЕНТР, дочернего предприятия РУП БЕЛСТРОЙЦЕНТР.

Строительство здания площадью 33 тыс. м2 велось с опережением графика.

Проектировщики предусмотрели в школе современные классы с интерактивным оборудованием, просторный пищеблок, отвечающий современным стандартам, актовый зал на 500 мест и три спортивных зала, благоустроенную территорию с зонами отдыха.
