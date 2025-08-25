Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с вице-премьером российского правительства Дмитрием Чернышенко предложил синхронизировать усилия по развитию туристической сферы. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«Мы для себя на следующую пятилетку ставим туризм одним из приоритетов развития нашей страны. Учитывая большое количество туристов из наших стран, которые ежегодно посещают и Беларусь, и Россию, мы можем где‑то синхронизировать наши усилия, обменяться опытом по продуктам поддержки туризма, программам его развития», – сказал Александр Турчин.

Дмитрий Чернышенко назвал Республику Беларусь ближайшим союзником, стратегическим партнёром России.

«Наши страны связывают тесные, братские отношения, общая многовековая история, культурное родство. Мы разделяем одинаковые традиционные ценности и принципы справедливости. Хотел бы передать слова благодарности президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко. Недавно он сказал фразу, которая откликнулась в сердцах всех россиян: «Ближе, чем Россия и российский народ, для Беларуси нет и быть не может», – подчеркнул российский вице-премьер.

Он добавил, что Союзное государство строится на основе суверенного равенства, учёта общих интересов.

По словам Дмитрия Чернышенко, ярким событием стал XII Форум регионов России и Беларуси. На нём более 150 молодых лидеров двух стран обсудили молодёжные проекты, развитие волонтёрского движения, обменялись лучшими практиками.

Российский вице-премьер отметил развитие сферы туризма: «Стабильно растёт взаимный туристический поток. По официальной статистике, в прошлом году – порядка 670 тыс. поездок. За I квартал 2025 года – более 130 тыс. Рост – 6%».

Он добавил, что в России туристический поток стабильно растёт с 2021 года. Это соответствует цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным и закреплённой в нацпроекте «Туризм и гостеприимство», – практически удвоить турпоток.

«Конечно, правительства наших стран должны приложить все усилия, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что с каждым годом усиливается интеграция союзной молодёжи в повестку мероприятий на территории России и Беларуси. Только по линии Росмолодёжи число их участников от республики выросло в несколько раз за последние два года – до 1250 человек.