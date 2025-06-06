Совместное заседании коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России состоялось 6 июня 2025 года.. На заседании подведены итоги внешней проверки исполнения бюджета Союзного государства за 2024 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета госконтроля, внешней проверкой подтверждены данные отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год по доходам и расходам. Доходы бюджета исполнены в объеме 6 996,5 млн. рос. рублей (100,1% планового показателя). Расходы бюджета составили 6 557,6 млн. рос. рублей (98,4%).

По сравнению с 2023 годом с 6 до 8 возросло количество реализуемых программ Союзного государства. Расходы на их реализацию увеличились более чем на 40%. Отмечается рост числа мероприятий Союзного государства. С 2020 года количество мероприятий увеличилось с 15 до 39.

Вместе с тем по-прежнему слабо востребована такая форма, как проекты Союзного государства. В 2024 году начат только один – по капитальному ремонту и реставрации Брестской крепости.

Комитетом госконтроля и Счетной палатой отмечен ряд недостатков и нарушений при выполнении программ. В частности, в ряде случаев – факты низкой локализации разрабатываемых изделий и высокой импортозависимости по комплектующим. По отдельным программам не проработаны потенциальные потребители и производители разрабатываемой продукции.

В сфере особого контроля высших органов финконтроля в этом году – ключевые поручения президентов Беларуси и России по вопросам учета собственности Союзного государства и создания Медиакомпании Союзного государства.