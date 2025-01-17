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Союзное государство
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
11:31 20.01.2025
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели 19 января телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Президенты Беларуси и России обсудили и актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия. Интенсивность белорусско-российского сотрудничества во всех сферах, как подчеркнули лидеры, необходимо поддерживать.
Договорились главы государств и о дальнейших контактах.
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