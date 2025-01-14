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Союзное государство
КГК БЕЛАРУСИ И СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИИ УТВЕРДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2025 ГОД
10:26 15.01.2025
Встреча председателя Комитета госконтроля Беларуси Василия Герасимова и председателя Счетной палаты Российской Федерации Бориса Ковальчука состоялась в Москве.
Как сообщает Telegram-канал Госконтроля, руководители контрольных ведомств также утвердили план совместных мероприятий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России на 2025 год.
Он предусматривает проведение совместных контрольных мероприятий, заседаний коллегий, семинаров по вопросам совершенствования контрольной деятельности и развития риск-ориентированного подхода и внедрения цифровых технологий в контрольную деятельность
В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по разным сферам деятельности, в том числе в рамках Союзного государства.
Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России ежегодно дают заключения на отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства, а также осуществляют проверки эффективности использования средств союзного бюджета, выделенных на реализацию совместных программ. Кроме того, в последнее время активно развивается взаимодействие контрольных ведомств двух стран на межрегиональном уровне. В настоящее время подписано 12 соглашений о сотрудничестве между комитетами госконтроля областей Беларуси и контрольно-счетными органами субъектов России.
Также высшие контрольные органы Беларуси и России сотрудничают в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, на площадке БРИКС и др.
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