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Союзное государство


МЕЗЕНЦЕВ: БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2025 ГОД БУДЕТ УВЕЛИЧЕН НА 15,3%


09:46 30.12.2024

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев прокомментировал журналистам главый финансовый документ – Бюджет Союзного государства на 2025 год. По словам Госсекретаря СГ, по сравнению с бюджетом уходящего года, бюджет 2025-го будет увеличен на 15,3%, сообщает портал soyuz.by

«Значимо решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Беларусь - председателя Высшего Государственного Совета Союзного государства Александра Григорьевича Лукашенко об увеличении размеров союзного бюджета на 2025-й год на 15,3%, что позволяет, безусловно, продолжить реализацию семи союзных программ, проектов Союзного государства», – сообщил Дмитрий Мезенцев.

Он также добавил, что в числе важных союзных инициатив: реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости-героя, запланировано проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного и спортивного направления.

«Что особенно важно, эти средства будут использованы в течение всего года для проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы», - отметил Госсекретарь СГ. Он выразил уверенность, что решение глав государств, глав правительств, членов ВГС, Парламентского Собрания об утверждении бюджета в таком объёме подтверждает увеличение роли союзного строительства.

Также, это говорит о значимости тех мер, которые предпринимают Беларусь и Россия, укрепляя свое взаимодействие в пользу обеспечения конкурентоспособности, технологической независимости, противодействия несправедливому западному давлению, подытожил Государственный секретарь Союзного государства.

Напомним, общая сумма средств «Бюджета СГ ­– 2025» составляет 7,328 млрд российских рублей, из них отчисления России составят 4,619 млрд, отчисления Беларуси – 2,487 млрд, также в союзный бюджет предстоящего года включат остатки средств бюджетов СГ и доходы ТРО Союзного государства, общей суммой в 220,9 млн российских рублей.
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