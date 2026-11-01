Государственным комитетом по науке и технологиям 24 сентября 2026 г. принято постановление №16 «Об оценке эффективности выполнения заданий научно-технических программ».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждена Инструкция, которой определена методика оценки эффективности выполнения заданий научно-технических программ, включающих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (НИОК(Т)Р), финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе средств республиканского централизованного инновационного фонда и местных инновационных фондов, при планировании, в ходе реализации и после завершения НИОК(Т)Р.

Справка Pravo.by

Научно-технические программы (государственные, региональные, отраслевые) представляют собой комплекс увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам выполнения заданий по проведению НИОК(Т)Р, завершающихся созданием новой или усовершенствованной технологии, видов товарной продукции или услуг, а также организационно-технических решений производственного, административного, коммерческого или иного характера, освоением (внедрением) в производстве разработанных инноваций и выпуском на этой основе вновь освоенной продукции.

Программы разрабатываются по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности и могут являться научным обеспечением государственных программ

Согласно инструкции в зависимости от типов программ (подпрограмм) и входящих в них заданий для оценки эффективности НИОК(Т)Р могут использоваться количественные показатели:

выражающиеся в соотношении суммарного экономического эффекта от использования результатов НТД и объема бюджетных средств, направленных на выполнение НИОК(Т)Р,

характеризующие эффективность внедрения результатов научно-технической деятельности для достижения социального эффекта, национальной безопасности Республики Беларусь.

В отношении программ (подпрограмм), НИОК(Т)Р, обеспечивающих экономический эффект, показателем эффективности выступает коэффициент экономической эффективности.

Справка Pravo.by

Коэффициент экономической эффективности – достигнутый в отчетном периоде показатель, рассчитываемый как отношение объема выручки от реализации вновь освоенной продукции (товаров, работ, услуг), имущественных прав на результаты НТД и дополнительного экономического эффекта в денежном выражении к объему бюджетных средств, использованных на выполнение НИОК(Т)Р

Показателем эффективности для социально значимых или направленных на обеспечение национальной безопасности программ (подпрограмм), НИОК(Т)Р является степень достижения целевых показателей.

Оценка корректности установления целевых показателей осуществляется по:

заданию, программе (подпрограмме) – при проведении в отношении них государственной научно-технической экспертизы,

заданиям, не подлежащих обязательной государственной научно-технической экспертизе, − при проведении в отношении них ведомственной научно-технической экспертизы.

Целевые показатели устанавливаются на каждый год внедрения научно-технической продукции по программе (подпрограмме), заданию.

Показатели в стоимостном выражении, включая все связанные с реализацией результатов НТД денежные поступления, рассчитываются в тех валютах, в которых производились поступления. После этого их приводят к единой валюте (белорусскому рублю), учитывая курсы валют Национального банка на момент проведения операции либо средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, установленный Национальным банком, рассчитанный как средняя арифметическая величина по итогам отчетного периода.

Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961.

Постановление вступает в силу с 26 ноября 2026 г.