Александр Лукашенко принял решение о продлении на 2027 год безвизового режима въезда в Беларусь в отношении граждан 38 стран, сообщает пресс-служба президента.

Условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане этих стран могут пересекать государственную границу Беларуси через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, используя действительные документы для выезда за границу. Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии, - не более 90 суток.

Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.

Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси.

Решение об установлении безвизового режима въезда было впервые принято Главой государства в 2022 году в отношении граждан Литвы, Латвии и Польши, а в 2024 году распространено еще на 35 европейских стран. За это время Беларусь посетили более чем 1,4 млн иностранных граждан из этих государств.