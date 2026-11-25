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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УЧАСТНИКИ СБОРОВ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПОЛУЧАТ СТАТУС И СОЦГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
09:48 25.11.2026
Александр Лукашенко 24 ноября подписал Указ № 419 «О сборах», сообщает пресс-служба президента.
Местным исполнительным и распорядительным органам предоставляется право проводить ежегодные учебные (проверочные) сборы продолжительностью до 25 дней с гражданами, являющимися в соответствии с Законом от 17 июля 2023 года "О народном ополчении" добровольцами народного ополчения.
Указ также содержит нормы о предоставлении добровольцам отрядов народного ополчения статуса военнослужащих и соответствующих социальных гарантий при проведении учебных (проверочных) сборов, как это предусмотрено для военнообязанных, привлекаемых на военные сборы.
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